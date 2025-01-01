Единодушно парламентът преизбра Кирил Вълчев за втори петгодишен мандат като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), съобщи 24 часа.

Българската телеграфна агенция ще остане място за истински новини от всички и отвсякъде, с ясен източник, без оценки и със свободен достъп, в услуга за всички медии, каза от парламентарната трибуна Кирил Вълчев, след като Народното събрание единодушно го преизбра. Да се помолим Бог да е с нас в делата ни, добави той.

В началото на обръщението си към парламента Вълчев отбеляза, че гласуването на кандидатурата му днес е пример, че българите можем да следваме завета на своя небесен покровител свети Йоан Рилски – „Старайте се да живеете единодушно и единомислено”.То е и пример, че в България можем да спазваме правилата, включително сроковете, които сами сме приели.

Вълчев благодари за подкрепата на Народното събрание - от депутатите до служителите в деловодството в медийната комисия, които са направили така, че да бъде спазен срокът за избора. Спазването на срока, съгласно закона за определяне ръководителя на националната информационна агенция на България, не е формално решение, изтъкна Кирил Вълчев.

И добави, че мандатът, редом със самостоятелния бюджет и подкрепата от различни обществени кръгове и политически сили, е гаранция за независимост на БТА, която е предвидена в Конституцията. Затова благодарности и за 75-те становища с подкрепа от общо около 100 организации и личности - БАН, университетите, общините, работодателите, синдикатите, творчески съюзи, културни институции, артисти, патриарха, каза Кирил Вълчев.

А понеже днес е денят на свети Йоан Дамаскин, в чието житие пише, че следвал правилото “Пази мълчание!”, нека си спомним, че особено в дни с напрежение като през тези седмици, понякога трябва да замълчим, за да чуе Господ молитвите, които душите ни отправят към Него, припомни генералният директор на БТА.

„Затова да се помолим Бог да е с нас в делата ни за постоянство и напредък на БТА в полза на всички медии и България. А това е нашата България с Балкана, морето и всички нас, в която всеки приятел е добре дошъл, както се пее в “Една българска роза”, чийто автор на текста Найден Вълчев си отиде снощи - светли му небеса“, завърши Вълчев.