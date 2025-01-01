В Софийския районен съд (СРС) беше отложено разпоредителното заседание по обвинителния акт, внесен от Софийската районна прокуратура (СРП), на шестимата обвиняеми за хулигански действия пред административната сграда на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК) в София. Причината за отлагането е отсъствието на един от адвокатите. Подсъдими са Димитър Щерев, Мартин Пейков, Славчо Крумов, Страхил Тодоров, Иван Борисов и Цветомир Трайков.

През юли прокурор при СРП внесе обвинителен акт в съда срещу шестимата обвиняеми, сочени, че са извършили хулигански и непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, пред административната сграда на ЕП и ЕК в София. СРС наложи мярка за неотклонение "подписка" на Иван Борисов, шестият обвиняем, на 26 февруари.

На 22 февруари протестиращи срещу еврото хвърляха червена боя и бомбички по административните сгради на ЕП и ЕК. Малко след това от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че на протеста, организиран от партия "Възраждане", са ранени полицаи и са задържани шестима.