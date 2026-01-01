Сигнал за кражба на 70 000 евро и бижута от жилището ѝ в столичния кв. "Студентски град" е подала попфолк певицата Емилия Иванова Цветкова, по-известна с артистичния си псевдоним Емануела.

От МВР обаче твърдят, че са направили оглед и не са открили следи от проникване с взлом. „Така е, извършена е кражба, но на този етап не мога да коментирам никакви подробности. Не искам да попреча на разследването. Нека си свършат работата и заловят крадците“, заяви за „Телеграф“ попфолк певицата.

Сигналът е постъпил в петък, като е изпратена оперативна група, която е извършила оглед на местопрестъплението. Криминалистите обаче били озадачени, че липсват всякакви следи от влизане с взлом. Нямало и други признаци, че бандити са тършували в дома на Емануела.

Полицията разследва две възможни хипотези. Едната е, че обирът е извършен от крадци, които са проникнали в жилището, отмъкнали са парите и ценностите, а след това са го напуснали, заличавайки следите си.

Възможно е извършителите да не са българи, а да са от някоя от гастролиращите банди от украинци и молдовци, които обират апартаменти в последно време.

Другата линия на разследването е свързана с близък човек, който има достъп до жилището.