Бедственото положение във Велико Търново заради обилните валежи продължава.

Обстановката се нормализира. На територията на Велико Търново са два екипа на терен. Единият наблюдава превантивно нивото на река Янтра, а другият е в Павликени, където се изпуска язовирът, казаха на брифинг областният управител на Велико Търново Марин Богомилов и директорът на пожарната.

С 4 метра се е понижила р. Янтра в града, съобщи кметът Даниел Панов. По думите ми дежурни екипи на Пожарната остават в кв. "Асенов" и кв. "Света гора".

"Владишкият мост" над река Янтра е затворен за пешеходци.

Към момента няма рискове от валежи с интензивност и обем като снощните. Кметът призовава гражданите да подават сигнали на тел 0887209451.

Областният управител Марин Богомилов каза, че бедственото положение ще бъде отменено по преценка на кметовете на общини след стабилизиране на ситуацията и допълни, че обезщетението за наводнени домове ще е в размер на три минимални заплати.

Русе

Река Янтра излезе от коритото си край град Бяла, област Русе, няма опасност за населението и инфраструктурата, съобщи за БТА кметът на града Димитър Славов.

Той обясни, че са залети само няколко декара площ в района на Експо центъра "Уста Колю Фичето" до моста, където е и една от най-ниските точки. По думите му сградата е проектирана за 3,50 метра приливна вълна, като в момента преливането е само с половин метър. Залята е асансьорна шахта, която ще бъде отводнена, след като реката се оттегли.

"Край Бяла е наводнен и път към пречиствателната станция. В останалите критично ниски точки при селата Полско Косово и Стърмен засега няма проблем", обясни Славов.

Той каза още, че към момента нивото на река Янтра се е покачило до около 5,60 - 5,70 метра при моста на Колю Фичето.

"Измервателната станция при близкото до Бяла великотърновско село Каранци отчете към 8:00 часа повишение на водния стълб само с около два сантиметра, т. е. реката е в застой. Надяваме се нивото да започне да спада", обясни Славов.

Той каза, че още вчера по повод на тежката ситуация на територията на областите Габрово и Велико Търново е свикал Доброволното формирование при Община Бяла, което да следи непрекъснато нивото на река Янтра в критично ниските точки в землищата на селата Полско Косово и Стърмен, както и при архитектурния комплекс "Колю Фичето".