Днес (неделя) над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. От запад на изток ще има временни увеличения на облачността. Преди обяд на места в равнинните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София - около 17°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще преобладава слънчево време, от запад на изток с временни увеличения на облачността. Привечер от запад ще започне ново заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

НИМХ

През първите дни от новата седмица ще бъде облачно с валежи. Временно интензивни и значителни по количество ще са в понеделник (6 октомври) на места в югоизточната половина от страната, а във вторник (7 октомври) и сряда в повече райони от Централна и Източна България. Вятърът ще е от северозапад, до умерен. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - предимно между 10° и 15°, в понеделник в източните райони до 18°-20°.

Синоптиците обявяват за понеделник (6 октомври) оранжев предупредителен код за опасно време и жълт код за потенциално опасно време в почти цялата страна. Очаква се нова вълна от поройни дъждове.

Предупрежденията за значителни валежи и оранжев код са в сила за областите: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян и част от Благоевград.

Жълт код (една степен по-слабо) за потенциално опасно време е в сила за областите: Добрич, Варна, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, София област и Пазарджик.

В четвъртък валежите ще спрат, но облачността ще е все още предимно значителна. В петък ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна, а дневните ще се повишат и максималните ще са между 17° и 22°. В събота, след временно стихване вятърът отново ще е слаб до умерен от северозапад. Ще започне увеличение на облачността, а привечер на отделни места в Западна България ще превали.