Олимпийският шампион Магомед Рамазанов претърпя успешно операция в Испания и очаквано няма да се бори на Световното първенство по бораб в Загреб. Турнирът започва на 13 септември.

"Здравейте на всички! Благодарение на Всевишния мина успешно и благополучно операцията! Сега ми предстои да се възстановя и да мина рехабилитацията в Германия!", пише Рамазанов в Инстаграм. На снимката той е с превръзка на ръката.

"Искам да изразя благодарност за подкрепата на моя клуб ЦСКА-София! Също така искам да благодаря на президента на клуба Гриша Ганчев и целия колектив на ЦСКА за подкрепата! Ще дам всичко от себе си следващата година отново да зарадвам България със златен медал от голям форум!!! Благодаря!", добавя той.

През пролетта Магомед Рамазанов спечели европейска титла в Братислава, а през 2024 той стана олимпийски шампион в Париж.