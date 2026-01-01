През следващите дни движението в участък от път III-8606 Пловдив - Брестник - Куклен ще бъде спирано на интервали за асфалтови дейности, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Шофирайте внимателно, съветват от пътната агенция.

От 28 до 30 януари между 9:30 ч. и 15:30 ч. движението по участък от път Пловдив - Брестник - Куклен ще бъде спирано на интервали за извършване на асфалтови работи. По време на ремонтните дейности моторните превозни средства ще изчакват на място, като трафикът ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на телефон 0700 130 20.