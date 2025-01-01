Днес ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието също ще е предимно слънчево, като преди обяд на някои места видимостта ще намалее. Ще бъде почти тихо с максимални температури между 19° и 21°. Температурата на морската вода ще е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.