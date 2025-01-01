Изплащането на пенсиите през септември т.г. чрез „Български пощи“ ще започне на 9 септември (вторник) и ще завърши на 23 септември (вторник). Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за когото се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, както ще бъде този месец, изплащането започва и завършва на първите работни дни след тях.

Изплащането ще се извърши съобразно график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г.

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).