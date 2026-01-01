Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управителят и подуправителят на Касата подадоха оставки.

Оставките бяха подадени броени часове след като от "Прогресивна България" предложиха предсрочното освобождаване на двамата.

До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител.

Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а след това и в пленарната зала, преди да се направи окончателният избор.