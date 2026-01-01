Три успешни мисии реализираха екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздух в рамките на днешния ден, съобщиха от Центъра в профила си във Фейсбук.

Първият сигнал за искане на въздушен медицински транспорт е подаден към Координационната централа на ЦСМПВ от Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ във Враца, за 25-годишна жена с гръдна и коремна травма, пострадала при пътнотранспортно произшествие с мотор. Полетът е осъществен от Враца до вертолетната площадка на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Лозенец“, посочиха от Центъра.

След това е осъществен и медицински транспорт по въздух на проф. д-р Николай Младенов – републикански консултант, от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ – София. Мисията е изпълнена с цел спешна консултация на пациент в тежко състояние, настанен в отделението по реанимация на УМБАЛ „Канев“ – Русе.

В същото време дежурните екипи на регионалната база в Сливен осъществяват и трета мисия по въздух за седеммесечно бебе в критично състояние. Веднага след постъпването на детето в МБАЛ „Иван Селимински“ – Сливен, в Координационната централа на ЦСМПВ е подаден сигнал за необходимостта от приемането му в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Извършено е транспортиране по въздух от Сливен до УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където детето е прието за лечение.

Правим всичко възможно да спасим цялата инвестиция за хеликоптерите за спешна помощ и базите им, каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски пред журналисти преди дни. До юни тази година трябва да има шест бази, изградени до ниво за получаване на Акт 14 – на груб строеж, добави той.