Депутатите обсъждат на второ четене промените в т.нар. удължителен закон за бюджета.

Вчера измененията бяха одобрени на второ четене от ресорната парламентарна комисия по бюджет и финанси.

Законопроектът предвижда действието на т. нар. удължителен бюджет да продължи до приемането на редовен бюджет за 2026 година.

Между първо и второ четене имаше три предложения в посока допускането на общините да разходват средства от отминали период, внесени от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена Левица“ и „ДПС-Ново начало“.

На заседанието на бюджетната комисия служебният министър на финансите Георги Клисурски посочи, че и финансовото ведомство има свое предложение как общините да могат да финансират капиталовите си разходи, което бе припознато от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и внесено между двете четения от тях.

Всички предложения получиха одобрение от комисията, с изключение на припознатото предложение на финансовото ведомство, като финална редакция на тези текстове ще бъде разгледана в пленарната зала.