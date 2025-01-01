Възможни са затруднения при купуването на е-винетки на 27 и 28 август, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 27 август (сряда) от 20 ч. до 1 ч., както и на 28 август (четвъртък) от 20 ч. до 1 ч. през нощта на 29 август (петък), ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, посочва от АПИ.

В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство.