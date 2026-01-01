Министерството на образованието и науката (МОН) ще представи утре, 8 октомври, данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 г. Публичното представяне ще започне в 10:00 часа в сградата на министерството, като в него ще участва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщиха от ведомството.

В новото издание на Рейтинговата система са включени 51 акредитирани висши училища в България в рамките на 52 професионални направления.

При изготвянето на рейтинга са използвани индикатори, които измерват различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда и социалните условия. Отчитат се също достъпността на образованието, престижът и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

От МОН посочват, че целта на системата е да подпомогне кандидат-студентите при избора им на висше училище и да им даде възможност да се ориентират сред различните възможности за обучение в България.

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Какво показаха данните за 2025 г.

Данните от миналогодишното издание на Рейтинговата система показаха, че най-висок среден облагаем доход получават завършилите професионалните направления „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ – над 4700 лева.

След тях се нареждат завършилите „Национална сигурност“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Математика“, „Металургия“, „Обществено здраве“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Енергетика“, „Медицина“ и „Електротехника, електроника и автоматика“, при които средният облагаем доход е между 3300 и 3800 лева.

На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход сред завършилите магистърски програми през 2025 г. е отчетен при специалност „Администрация и управление“ в Американския университет – 10 108 лева. Следват „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 8568 лева, и в Нов български университет – 7919 лева.

Сред завършилите бакалавърски програми най-висок облагаем доход е отчетен при завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 7107 лева.

Софийският университет е бил и висшето училище с най-голям брой действащи студенти през 2025 г. – 19 799. След него се нареждат Университетът за национално и световно стопанство със 17 092 студенти и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с 16 285.

Новите данни от Рейтинговата система ще покажат как са се променили показателите за висшето образование у нас през 2026 г.