Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че въпреки необходимостта от оптимизации в системата на МВР, не трябва да се допуска намаляване на оперативния капацитет на службите. Той участва в честването на професионалния празник на българската полиция и Деня на Свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда в ГДНП.

„Оптимизации винаги има и ще има, но не трябва да се оголи капацитетът, защото после ще започнат да питат къде е полицията, къде е пожарната, къде е жандармерията“, коментира Митов. Той припомни, че през последните 15 години съставът на министерството е намален с около 12 хиляди души, докато обемът от отговорности не е намалял.

По думите му в публичното пространство често се спекулира с твърдението, че България има „твърде много полицаи на глава от населението“, но подобни позиции идват от хора, които „нямат ясна представа за структурата и функциите на МВР“.

Митов: Има драматично изоставане в електронизацията на системите в МВР

Митов посочи, че след приключване на бюджетната процедура ще бъде представен план за оптимизация на министерството. „След като мине бюджетът и страстите около него, в началото на следващата година ще представим конкретни мерки“, заяви той.

Вътрешният министър опроверга и тезите, че работата на „Гранична полиция“ е намаляла след влизането на България в Шенген. „Европа има нужда от нашата гранична полиция. Българската граница не може да бъде прекосявана незаконно, и не може да се възпрепятства работата на МВР“, подчерта Митов по повод трагичния инцидент край Бургас, при който загинаха шестима мигранти.