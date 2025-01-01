Двустранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната и съвместната дейност в рамките на НАТО обсъдиха днес, 9 декември, министрите на отбраната на България и на Черна гора Атанас Запрянов и Драган Крапович. Срещата се проведе в Министерството на отбраната в рамките на работното посещение на министъра на отбраната на Черна гора в нашата страна. В нея участва и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„Традиционно високото ниво на развитие на двустранните отношения в областта на отбраната между България и Черна гора допринася за постигането на нови военни способности на нашите въоръжени сили и за укрепванeто на регионалната сигурност“, посочи министър Атанас Запрянов. Той заяви, че страната ни цени високо участието на Черна гора в Многонационалната бойна група на НАТО в България и нейния принос към мерките за усилване на способностите за възпиране и отбрана на Източния фланг на Алианса.

„България остава ангажирана и последователно допринася за укрепването на сигурността и стабилността в Западните Балкани“, отбеляза министър Запрянов.

Акцент в разговорите беше поставен на изпълнението на решенията от срещата на върха на НАТО в Хага за постигане на стратегическите цели на Алианса и необходимостта от увеличаване на инвестициите за развитието на способностите и модернизацията на въоръжените сили.

Двамата министри изразиха готовност за разширяване на областите на сътрудничество в контекста на засиления диалог между България и Черна гора като страни съюзници. Те обсъдиха възможностите за споделяне на експертен опит по пътя на Черна гора към членството на страната в Европейския съюз, както и разширяването на сътрудничеството в областта на военното образование и съвместната подготовка на военнослужещи в двустранни и международни учения.

Министърът на отбраната на Черна гора Драган Крапович ще изнесе лекция във Военната академия „Г. С. Раковски“ и ще посети Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране на бедствия.

В рамките на визитата си в нашата страна министър Крапович ще посети Учебен полигон „Ново село“, където ще се срещне с военнослужещите от черногорския военен контингент в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България.