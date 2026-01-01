Мрежа за скимиране и клониране на карти за гориво, използвани в европейски търговски вериги, е неутрализирана при съвместна операция на българските и румънските власти, съобщиха от ГДБОП. Има задържани.

Акцията е проведена съвместно със службата за борба с организираната престъпност в Румъния – DIICOT, като са разкрити финансови измами за хиляди евро, свързани със зареждане на гориво чрез манипулирани платежни инструменти.

МВР, пресцентър

МВР, пресцентър

Съвместното разследване, под кодовото име „JI SECURE PAY“, се води от средата на миналата година под координацията на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC).

По данни на разследването в периода април 2025 – февруари 2026 г. членовете на групата са монтирали скимиращи устройства на бензиностанции за самообслужване в Румъния и други страни от Европейския съюз.

Копираните данни от картите за гориво са били използвани за изготвяне на фалшиви платежни инструменти, чрез които са извършвани зареждания в особено големи количества. Според властите незаконната дейност е нанесла значителни финансови щети на граждани и компании в Европейския съюз.

МВР, пресцентър

МВР, пресцентър

В България са задържани двама мъже – на 30 и 48 години – при операция, реализирана на 18 юни 2026 г. в изпълнение на Европейска заповед за разследване. При действията са извършени претърсвания на пет адреса и един автомобил на територията на София и Ямбол. Други двама участници в престъпната група вече са били задържани и предадени на румънските власти през май, съобщават разследващите.

МВР, пресцентър

МВР, пресцентър

Разследването продължава под надзора на прокуратури в България и Румъния.