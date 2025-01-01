Народният представител Марио Рангелов се е отказал от имунитета си, съобщи председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова в началото на есенната пленарна сесия на парламента.

С писмо от 1 август народният представител Рангелов информира председателя на Народното събрание, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпили искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, каза Киселова и посочи, че е уведомила Сарафов за даденото писмено съгласие.

В момента Марио Рангелов е народен представител, нечленуващ в парламентарна група, след като напусна групата на "Алианс за права и свободи".

Наталия Киселова съобщи, че през есенната сесия парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност и прилагането и използването на специални разузнавателни средства ще се председателства от Златан Златанов ("Възраждане").

Председателят на парламента запозна народните представители и със справка за органите с изтекъл мандат, за които НС трябва да проведе избори.