Парламентарната комисия за контрол над службите за втори път не успя да изслуша и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев за водната криза и дейността на групировката "КУБ" поради липса на кворум.

Председателят на комисията Златан Златанов от „Възраждане“ заяви пред медиите, че управляващата четворна коалиция системно и злонамерено нарушава ритъма на работа на комисията за контрол над службите, като не осигурява необходимия кворум. Той обясни, че комисията е съставена на паритетен принцип от всяка една парламента група и са необходими осем членове за кворум. На предходното заседание депутатите са били четирима, а днес шест като и двата пъти дневният ред е идентичен. На следващото заседание дневният ред ще бъде същият, каза Златанов.

На първо четене: Комисията по вътрешна сигурност ограничава ролята на президента при избора на шефове на службите

Според него управляващите бягат от темата за водната криза, тъй като ги е страх, че ще се осветлят много незаконни неща, за които те би следвало да носят отговорност. Златанов добави, че има данни за групировката „КУБ“, че е свързана с пране на пари.

Златан Златанов коментира и въпроса защо Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е водеща, а не Комисията за контрол над службите относно предложените законодателни промени председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента.

Радев е отказал да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС: Вече съм отговорил писмено с „не“

Според него това е направено умишлено, защото в момента председател на Комисията за контрол над службите е той, представител на опозицията, и се страхуват, че ще „подадат топката в нашето поле, а ние ще я отиграем както трябва“.

Те не искат да се даде отзвук на опитите да сложат ръка върху службите, искат по възможност да заметат нещата и да ги вкарат под килима максимално, добави Златанов.

Пред медиите и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев отказа коментар относно решението на президента да не подпише указа за назначаването му, както и за готвените законодателни промени относно ръководителите на службите за сигурност.