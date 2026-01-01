„Продължаваме промяната” са поканили „Демократична България” на лидерска среща в сряда, за да решават общото си бъдеще, съобщи NOVA.

„Демократична България” са приели.

Какво следва за ПП-ДБ?

Срещата ще се състои след заседанието на парламентарната група в късния следобед. Така ще решат една група ли ще останат, или ще се разделят в две.

Преди дни стана ясно, че "Продължаваме Промяната" свиква Националния си съвет. Очаква се да направят анализ на изборните резултати.

„Продължаваме Промяната“ свиква Национален съвет

Ръководството на партията трябва да реши и за предложението за коалиционно споразумение от страна на "Да, България".

От "Да, България" настояват за подписване на коалиционно споразумение с ПП и ДСБ