„Продължаваме промяната” са поканили „Демократична България” на лидерска среща в сряда, за да решават общото си бъдеще, съобщи NOVA.
„Демократична България” са приели.
Срещата ще се състои след заседанието на парламентарната група в късния следобед. Така ще решат една група ли ще останат, или ще се разделят в две.
Преди дни стана ясно, че "Продължаваме Промяната" свиква Националния си съвет. Очаква се да направят анализ на изборните резултати.
Ръководството на партията трябва да реши и за предложението за коалиционно споразумение от страна на "Да, България".
