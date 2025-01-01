За втори път в рамките на няколко месеца Комисията за защита от дискриминация се самосезира по случаи, касаещи възможността на лица с увреждания да ползват услугите на градския транспорт в София.

На 10 октомври шофьори на три автобуса от градския транспорт в София не са предоставили възможност на лице с увреждания да се ползва от услугите на градския транспорт.

КЗД се свърза веднага с потърпевшия Михаил Атанасов, за установяване на всички факти и обстоятелства по случая и започване на производство, в рамките на своите прерогативи.

„Случаят поставя конкретни въпроси относно дискриминационното третиране по признак „увреждане", по всяка вероятност под формата на „тормоз" по смисъла на Закона за защита от дискриминация, извършен чрез нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда, но и по-общи такива, свързани с цялостното отношение към хората с увреждания, в частност техния достъп до услугата „градски транспорт", казва в доклада си за самосезиране Елка Божова, председател на КЗД.

Действията на шофьорите, които не са осигурили достъп до транспорт на Михаил Атанасов чрез градския транспорт и небрежното отношение на Столична община и "Столичен автотранспорт" ЕАД, свързана с неизправност на подемните рампи за хора с увреждания, ако се установи такава, както и с неосъществен контрол относно действията на шофьорите за съдействие на лица с увреждания за достъп в автобусите, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак „увреждане", се казва още в доклада на комисията.

КЗД още веднъж отправя сигнал към обществото, че трябва да положим усилия да променим моралния климат, в който живеем и особено отношението ни и предубежденията ни към хората с увреждания.