През третото тримесечие на 2025 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 292 жилищни сгради с 13 541 жилища в тях и с 1 475 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 16 административни сгради/офиси с 14 736 кв. м РЗП, както и на 1 271 други сгради с 683 709 кв. м РЗП. Това съобщи Националният статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11.9%, жилищата в тях - с 34.2%, както и разгънатата им застроена площ - с 13.1%. Издадени са разрешителни за строеж на 6.7% повече административни сгради с 37.9% по-малка РЗП. С 5.1% нарастват издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и разгънатата им застроена площ - с 18.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8.5%, жилищата в тях - с 46.9%, както и разгънатата им застроена площ - с 32.3%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад както при броя им - с 11.1%, така и при разгънатата им застроена площ - със 75.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 9.4%, както и разгънатата им застроена площ - с 19.4%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 442, София (столица) - 230, София - 226, Варна - 215, и Бургас - 186. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3 744, София (столица) - 3 000, Бургас - 2 090, Варна - 1 236, и Благоевград - 445.

През третото тримесечие на 2025 г. е започнал строежът на 1 797 жилищни сгради с 6 443 жилища в тях и с 880 935 кв. м разгъната застроена площ, на 9 административни сгради/офиси със 7 284 кв. м РЗП и на 654 други сгради с 418 159 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 9.6%, но жилищата в тях намаляват с 20.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 8.5%. При започнатите административни сгради и тяхната застроена площ е регистриран спад - съответно с 60.9 и 63.2%. Започнал е строежът на 1.6% повече други видове сгради, с 14.1% по-голяма РЗП.

В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 15.7%, но жилищата в тях са по-малко с 3.9%, както и разгънатата им застроена площ - с 5.8%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 25.0%, а тяхната РЗП - с 66.9%. Започнал е строежът на 13.1% повече други видове сгради, но с 4.7% по-малка РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 287 жилищни и 62 други сгради; София (столица) - 308 жилищни, 5 административни и 30 други сгради; София - 174 жилищни и 44 други сгради.