Конституционният съд образува дело по искането на 51 народни представители. Искането е за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Това става ясно от сайта на Конституционния съд.

Припомняме, че по-рано днес от "Възраждане“ обявиха, че са са събрали необходимия брой подписи и ще внесат жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията "Лукойл“. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов.