Консултациите при президента Илияна Йотова за назначаването на служебен министър-председател продължават и днес. В президентската институция на „Дондуков“ 2 пристигнаха представители на парламентарната група на ДПС–Ново начало.

"Тези консултации са много необходими за всички нас. Целта е да се проведат честни избори. Стотиците хиляди хора поискаха правова държава и провеждането на честни избори. След промени в Конституцията Народното събрание продължава да бъде постоянно действащ орган. Как ще работи служебния кабинет зависи от политическата отговорност на НС", заяви Йотова в началото на срещата.

Искра Михайлова заяви, че е важно както за тях като народни представители и гражданите да виждат синхрон между двете институции синхрон.

"Напълно съм съгласна с вас и всички колеги, че първата и най-важна задача е да гарантира честни и прозрачни избори, които да доведат до доверие към системата, политическите партии и институциите. За нас това е първа задача за служебния кабинет, който вие ще назначите. Бъдещото служебно правителство трябва да гарантира честни избори. Апелираме то да се отнесе с уважение и към избирателите", подчерта тя.

Очаква се от 11.30 часа при държавния глава да отидат представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“, а от 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане“.

Припомняме, че във вторник първи при президента на консултации отидоха от ГЕРБ-СДС с предложение за нов избор на служебен премиер - избор на друг председател на Народното събрание. След тях при Илияна Йотова бяха извикани от парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България".