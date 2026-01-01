„Чудовищният рай“ (Monster’s Paradise), нова опера от Олга Нойвирт и Елфриде Йелинек, която осмива американския президент Доналд Тръмп, имаше световна премиера в Хамбургската държавна опера, предаде Асошиейтед прес.

Произведението изобразява лаком, ненаситен президент-крал, чиято прилика с Тръмп е причината сатирата да се усеща неприятно реална. „Метафората се превърна в реалност“, отбеляза артистичният директор на Хамбургската държавна опера Тобиас Крацер, цитиран от Асошиейтед прес.

Йелинек, носител на Нобелова награда за литература за 2004 г., и композиторката Нойвирт си сътрудничат за първи път от две десетилетия върху либретото на немски език. Вдъхновени от скандалната пиеса на Алфред Жари Ubu Roi („Крал Юбю“) от 1896 г., те създават това, което наричат ​​опера в стила на хорър шоуто от началото на XX в. Grand Guignol („Гран Гиньол“), с продължителност близо три часа и планирани представления в Хамбург, Цюрих и Грац.

Продукцията е визуално екстравагантна: зомби хористи бродят по сцената, появяват се фигури, подобни на Дисни героите, както и танцуващи хот-дог сандвичи, а президентът-крал влиза в позлатен Овален кабинет с хладилник, пълен с „Кока-кола“, и червен бутон, който изхвърля посетителите. Неговите помощници, Мики и Тъки, са моделирани по подобие на Илон Мъск и Марк Зукърбърг и пеят реплики като „Никой няма толкова големи резултати като теб“.

На президента-крал се противопоставя Горгонзила, чудовище, родено от ядрена авария. Въпреки че Горгонзила го поглъща, тя също става авторитарна. Операта завършва с вампири, носещи се по Елба, притесняващи се, че Земята е унищожена от нейните лидери.

„Хората на властта винаги се страхуват от хумора“, отбелязва Нойвирт. „Те се страхуват от присмеха по техен адрес.“ Певецът Георг Нигл, който играе президента-крал, каза: „Не играя американския президент, но съм много близо до него.“ Една от ключовите му реплики е: „Този, който има милиони, няма нужда от избиратели“.

Нойвирт признава известен страх от последствията след премиерата на операта, посочвайки, че все пак иска да отиде в Съединените щати. Йелинек обаче пояснява, че не се страхува, тъй като е „дребна, маловажна европейка“, цитират писателката от Асошиейтед прес.