Ниагарският водопад замръзна частично. Със своята завладяваща ледена красота, при температури под нулата, популярната дестинация продължава да привлича туристи, дошли да видят зрелищната картина — сякаш извадена от ледена епоха.

Ниагарският водопад почти никога не замръзва изцяло, но през много студени зими се образува т.нар. ice bridge („ледена завеса“) — масивни натрупвания от лед, висулки и замръзнали пръски, които създават илюзията, че водата е спряла. В действителност зад тази ледена „обвивка“ продължават да преминават хиляди кубически метра вода в секунда.

Социалните мрежи преливат от снимки и видеа на притихналия водопад, обгърнат в сняг и лед.