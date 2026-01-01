Повишение на случаите на остри респираторни заболявания в Разград отчитат от Регионалната здравна инспекция. Данните от системата за наблюдение показват, че през миналата седмица заболеваемостта в Разград е 105,88 на 10 000 души. Тя е по-висока спрямо предходната седмица, но остава под средното ниво за страната, което е 147,39 на 10 000, съобщават от РЗИ – Разград.

За сравнение, през периода между 19 и 25 януари заболеваемостта в града е била 80,32 на 10 000 души, а в седмицата от 12 до 18 януари е отчетена заболеваемост от 76,67 на 10 000 души. Най-много болни има сред децата до четири години – 633,80 на 10 000, като се отчита увеличение спрямо предходния период, когато показателят е бил 492,96 на 10 000. Следва възрастовата група от пет до 14 години със заболеваемост 444,44 на 10 000, при 259,15 на 10 000 седмица по-рано.

Ръст се наблюдава и сред хората на възраст 30 - 64 години – 50,36 на 10 000, спрямо 35,97 на 10 000 за предходната седмица. Във възрастовата група 15 - 29 години заболеваемостта е 30,40 на 10 000, което е по-ниско в сравнение с отчетените 91,19 на 10 000 през предходния период. И през настоящия, и през предходния период няма регистрирани заболели във възрастовата група над 65 години.

През периода от 26 януари до първи февруари в Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград са регистрирани три случая на пневмония, като двама от пациентите са хоспитализирани. Седмица по-рано са отчетени два случая на пневмония, като един от тях е изисквал болнично лечение.

От 1 декември 2025 г. досега в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести в София са изпратени 86 проби за вирусологично изследване. От тях са доказани 12 случая на грип А(H3N2) и шест случая на грип А(H1N1), допълват от РЗИ - Разград.