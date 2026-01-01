Котировките на златото и среброто отново поеха нагоре след пониженията, отчетени през последните дни, предаде Асошиейтед прес.

Среброто и златото поевтиняха след рекордните си нива

Инвеститорите продължавта да прехвърлят средства към активи, оценявани като сигурни убежища, на фона на притесненията, породени от геополитическото напрежение, по-слабия долар и несигурността в митническата политика.

Златото поскъпна с 3,20 на сто до 5092,90 долара за троунция към 9:50 ч. българско време след максимума от 5111 д. по-рано в сесията на борсата "Комекс" (Comex).

5500 долара за тройунция: златото достигна нов ценови връх

Среброто се търгува за 89,640 д. за тройунция или нагоре със 7,61 на сто след максимум от 90,435 д. за деня.