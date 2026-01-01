Парламентът първо прие, а после прегласува и отхвърли предложението на „Възраждане“ за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов и на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петко Стефановски относно проблемите в МБАЛ „Света Анна“ във Варна и предстоящото закриване на отделението по детска хирургия.

Първоначално предложението за изслушване беше прието със 102 гласа „за“, 35 „против“ и 63 „въздължал се“. След това, при прегласуването, беше отхвърлено с 99 гласа „за“, 80 „против“ и 19 „въздържал се“.

Не беше прието предложението на „Морал, единстов, чест“ (МЕЧ) за изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков за значително завишаване на сметките за ток за януари 2026 г. Отхвърлено беше и искането на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) за изслушване на министъра на икономиката Петър Дилов относно изпълнението на функциите и взетите решения от особения търговски управител на дружествата на „Лукойл“ в България.

Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи могат да предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред. Този месец са постъпили шест такива предложения. Първа точка в дневния ред по предложение на ПГ на „БСП-Обединена левица“ е първото четене на изменения в Закона за туризма.

В програмата, приета в началото на пленарното заседание, е включено още предложение на ПГ на „Има такъв народ“ за разглеждане на първо четене на изменения в Закона за Конституционния съд.

По предложение на „Алианс за права и свободи“ депутатите ще разгледат днес изменения в Закона за гражданската регистрация, по предложение на МЕЧ - промени в Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители.

По искане на ПГ на „Величие“ в дневния ред е включено проекторешение, отнасящо се до отмяна на възбраните в област Пазарджик във връзка с чума по дребните преживни животни, поради липса на нови констатирани огнища след изтичане на определения срок.

От „Възраждане“ са предложили депутатите да разгледат днес на първо четене промени в Закона за потребителския кредит.