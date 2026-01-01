Разследват смъртта на 43-годишна жена в Чупрене, съобщиха от полицията.

На 3 февруари е установено безжизненото ѝ тяло - в обособена за живеене стая в сграда на бившия стопански двор.

По данни на местни жители тя се е настанила да живее в изоставената сграда на стопанството.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, по тялото не са били констатирани видими следи от насилие.

Тялото ѝ е транспортирано за аутопсия. Уведомена е прокуратурата.