Разследват смъртта на 43-годишна жена в Чупрене, съобщиха от полицията.
На 3 февруари е установено безжизненото ѝ тяло - в обособена за живеене стая в сграда на бившия стопански двор.
По данни на местни жители тя се е настанила да живее в изоставената сграда на стопанството.
Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, по тялото не са били констатирани видими следи от насилие.
Тялото ѝ е транспортирано за аутопсия. Уведомена е прокуратурата.