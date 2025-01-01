Тази година Коледата "пристигна" в София още през ноември с аромат на греяно вино, канела и празнична магия, посочва БНР.

За най-нетърпеливите да посрещнат празника

Още от средата на ноември Немският коледен базар Deutscher Weihnachtsmarkt Sofia преобрази Градската градина пред Народния театър "Иван Вазов" превръщайки я в романтично германско селце. До 21 декември дървените къщички с немски имена ще ни примамват с ароматни братвурсти, сладкиши и греяно вино с канела и карамфил.

Централната сцена на базара ще оживява всеки ден с детски театър, училищни хорове и вечерни концерти, а след 18:00 Дядо Коледа ще гостува на базара и ще радва малки и големи с присъствието и хумора си. Част от приходите ще се отделят за благотворителност, превръщайки празника и в жест към хората в неравностойно положение.

Вълшебството на Коледа се пренася и пред НДК

Няколко дни по-късно, на 21 ноември, празнично настроение ще превземе и района на Националния дворец на културата със Sofia Christmas Fest 2025. Там ще има сергии на майстори занаятчии и производители на автентични български сувенири. На площада над 40 дървени къщички, виенско колело, ледена пързалка и сцена за концерти ще посрещатстоличани и гости на града до края на декември. Край голямата коледна елха ще се носи аромат на бор и на неустоими коледни лакомства, а музиката и усмивките на продавачи и посетители ще създават усещане за празник и уют.

Ледена пързалка в Княжеската градина

С настъпването на първите студени дни Ice Park Sofia в Княжеската градина ще се преврънеза поредна година в място за зимни забавления. Голямата Ледена пързалка в сърцето на забързания град, се простира на цели около 4 000 кв.м. Тук ще можете да наемете кънки за лед и да се спуснете по специалната алея за по-смелите или да изберете тренажорите за начинаещи. А непосредствено до леда ще изникне още един коледен базар с ароматна храна, топли напитки и концерти на любими изпълнители.

Ръчно изработени подаръци сред руини от древни времена

Ако търсите оригиналниколедни подаръци и артистичен дух можете да посетите Mish Mash Fest Christmas Edition 2025. Базарът ще се проведе от 12 до 14 декември на Ларгото край античния комплекс Сердика в сърцето на древната ни столица. Организаторите са поканили български творци и дизайнери, които ще предлагат ръчно изработени изделия, керамика, бижута, аксесоари и коледни изкушения за небцето.Ще има също и творчески работилници, музикални изпълнения, както и различни инициативи, които да допринесат за празничната атмосфера на града.

Вино и зимно настроение

На 14 декември, сред светлините на софийската Коледа, отново отваря врати Christmas Wine Market 2025. Еднодневното събитие ще се проведе визисканата обстановка на Централния военен клуб.Гостите ще могат да се срещнат с 23 изложители и да опитат общо 200 вида вина от стари реколти и внимателно подбрани сортове. Някои от тях са достъпни само в енотеките на избите. Ще има дегустации и на топ вина от внимателно селектирани вносители от чужбина, както и лимитирани бутикови серии от България.

Очаква се и кварталните базари също да внесат своя уют и топлина в градската среда, с ръчно изработени украшения, с музика и работилници за деца.