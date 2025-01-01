В политиката динамиката е голяма, според мен и в парламентарната ми група въпросът за стабилността трябва да надделява над политическия егоизъм. Това каза председателят на Народното събрание и народен представител от парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова пред журналисти в Кърджали, където гостува на празника на града.

Радев: Управляващите са в парализа, правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум

По повод думите на президента Румен Радев от по-рано днес, че управляващите са в парализа, Киселова посочи, че още утре ще има пример за работещо Народно събрание.

"Не виждам причина да няма кворум", добави тя.

В следващите месеци бюджетът ще е най-важното, заяви председателят на парламента.

Борисов гневен: Благодарност никаква от никой, не виждам място на ГЕРБ в такова управление (ВИДЕО)

Относно поисканата ѝ от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов оставка Наталия Киселова каза, че докато е председател на институцията, ще изпълнява задълженията си.

"Миналата седмица е урок за всички нас, че трябва въпросите, които ни вълнуват, да бъдат поставени първо между колегите в Съвета за съвместно управление и след това да се търсят медиите", коментира тя. Киселова каза също, че всеки от управляващите с личното си поведение трябва да помага да се гради държавността, като уточни, че това не се отнася към конкретен колега, а към всички.