"Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички" - така президентът Румен Радев коментира пред журналисти приетите от Народното събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана (НСО), след които президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация.

През последните дни държавният глава изразява своята солидарност със служителите си, като използва личния си автомобил за официални срещи и събития. Междувременно вчера (20 октомври) от "ДПС-Ново начало" изпратиха писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал.

„ДПС-Ново начало“: Финансовият министър да осигури служебни коли на Президентството

Радев обяви, че солидарно с администрацията си ще пътува с личния си автомобил

"Не ви ли прави впечатление, че вносителят на проекта, с който се отнеха автомобилите на моята администрация, в оценката за въздействие е записал, че промяната не води до допълнителни разходи. Вносителят от Ново начало. Същото това Ново начало вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация. Вие как го разбирате това?! Затова се надявам, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички", обобщи ситуацията президентът Радев.

По думите му явно точно това е представата за държавност на някои хора. "В същото време те, като мнозинство в парламента не искат да слизат от лимузините. Моята администрация ще продължи да изпълнява задълженията си с личните усилия на своите служители. Що се отнася до обществените поръчки - за коли, за гориво, за гараж, за сервиз - такива няма да правя. Защото резултатът от тях можем да очакваме чак за следващата администрация и аз не искам да предрешавам изборът им, може да имат съвсем различни предпочитания", коментира още държавният глава.

Днес участниците в коалиционния Съвет за съвместно управление се събраха на среща в сградата на Народното събрание. Очаква се те да обсъдят проектобюджета на държавата за следващата година. Държавния глава отказа да коментира, преди да е приключил Съветът, но заяви, че според него управляващите са в парализа.

"Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания за корупция по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши", посочи Радев.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу администрацията на президента. Повод е решението за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти от благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2024/2025, разделена на 22 обособени позиции.

"Процедурите за закупуване на оборудване за Българската Коледа са осъществени по абсолютно ясен и прозрачен алгоритъм, с комисия от инженери от ВМА и професори на Техническия университет, под наблюдението на експертен съвет, който обхваща водещи педиатри от цялата страна, също така БНТ и NOVA. През годините е имало и други такива обжалвания, те винаги са печелени от Българската Коледа и аз нямам никакви съмнения. Това са рутинни процедури, но тази година целта е да се направи сензация с негативна конотация за президентската институция, нищо от това няма да се случи. Аз по-скоро очаквам друг въпрос. Защо не питате тези, които трябва, защо всяка година 550 деца разчитат на Българската Коледа за животоспасяващо лечение, защо и тази година НЗОК им отказва лекарства", коментира държавният глава.