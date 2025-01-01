Президентът Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство.
БТА
Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.
Държавният глава ще посети Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл посветен на българо-унгарската дружба.
Президентът Румен Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, заедно със съпругата си Десислава Радева.
