Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе открито заседание, на което беше разгледано предложението на „Булгаргаз“ за повишение на цената на природния газ с почти 8% за ноември спрямо октомври.

Окончателното решение ще бъде взето на закрито заседание на регулатора утре.

Предложената цена – 65,82 лв. за мегаватчас

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за ноември да бъде 65,82 лв. за мегаватчас (MWh) или 33,65 евро/MWh (без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложението представлява увеличение от 7,88% спрямо утвърдената от КЕВР цена за октомври – 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh).

Ако бъде одобрена, новата цена ще важи за доставките към крайните снабдители и лицензирани дружества за производство и пренос на топлинна енергия.

Повишено търсене и по-малък дял на азерския газ

От държавното дружество посочват, че есенно-зимният сезон е довел до рязко нарастване на заявките от клиентите.

Само за ноември заявените количества са с 900 000 MWh повече спрямо октомври, което намалява относителния дял на по-евтините азерски доставки в ценовия микс.

Доставките се извършват през терминала в Александруполис

По думите на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов, предвидените количества природен газ в момента се разтоварват на терминала в Александруполис.

Той уточни, че доставките протичат по график и добави, че цената на природния газ през следващите месеци се очаква да остане на сходни нива с тази за ноември.

Окончателното решение – до дни

Решението на КЕВР за цената на природния газ ще бъде взето на закрито заседание, като се очаква новата тарифа да влезе в сила от 1 ноември.