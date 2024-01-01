Катастрофа предизвика задръстване по АМ „Тракия“ в посока София. Това съобщават очевидци за DarikNews.bg.
Инцидентът е станал около 20-ия км в посока София. Образувала се е километрична опашка от автомобили.
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DarikNews.bg
Инцидентът е станал около 20-ия км в посока София. Образувала се е километрична опашка от автомобили.
DarikNews.bg
На мястото на произшествието са пристигнали полицейски екипи и линейка. Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня