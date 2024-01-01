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Катастрофа предизвика задръстване по АМ „Тракия“ в посока София. Това съобщават очевидци за DarikNews.bg.

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Инцидентът е станал около 20-ия км в посока София. Образувала се е километрична опашка от автомобили.

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На мястото на произшествието са пристигнали полицейски екипи и линейка. 

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