След като миналата седмица Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали, тъй като работодателите отказаха да присъстват, днес синдикати и представители на ГЕРБ седнаха на една маса, за да говорят за бюджета.

Пред журналисти след срещата Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, заяви, че синдикатите намират бюджета за щадящо натоварващ и възможен.

„Ние заявихме нашата позиция, че смятаме за възможен този бюджет, който отчита и щадящо натоварва както бизнеса, така и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в много голяма степен приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи – за пенсии, заплати, здравеопазване, образование и тн. Главният въпрос е откъде да се намери този допълнителен милиард и половина евро“, посочи Димитров.

Според него увеличаването на вноската и на данък „дивидент“ ще вкарат въпросните средства в бюджета, което според КНСБ е „добре балансираният подход в това, което ни се предлага“.

Димитър Манолев от КТ „Подкрепа“ заяви, че за тях е немислимо увеличение на ДДС.