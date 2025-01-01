Премиерът Росен Желязков заяви, че е много горд, че може да обяви, че Обиколката на Италия ще стартира от България през 2026 година.

Министър-председателят на страната ни сложи край на церемонията в Рим, с която бе представен маршрутът за 109-ото издание на "Джирото" - едно от най-големите колоездачни състезания в света.

"За мен е чест да обявя тази вечер, че България дава началото на Giro d'Italia с първите три етапа. Обиколката на Италия не е просто състезание. Това е буквален смисъл на традицията, която обединява нации, спорт, туризъм и култура. Такива събития са от изключително значение за света, в който живеем - един свят неспокоен, но същевременно те трябва да насърчават приятелството и уважението.

Желязков: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни

Giro d'Italia е едно от най-големите спортни събития в света, което се провежда от 1909 година. За нас е изключителна радост, че от 2026 година България е част от тази изключителна история. Само преди 11 години първият българин Николай Михайлов стана част от Обиколката на Италия като състезател. Единадесет години по-късно от България започват първите три етапа. Това показва какъв сложен, интересен и динамичен път сме изминали за това кратко време.

За нас това е изключителна възможност да покажем красотите на България, която има славна история, има уникална природа и има изключителни традиции в своето гостоприемство. За нас е радостно, че заедно с организаторите и заедно с моите колеги - министрите на младежта и спорта и на туризма в кратък период от време съумяхме да извършим необходимата подготовка и организация, за да се похвалим с едно наистина прекрасно състезание.

Това не е само спортно събитие, заключено в света на постиженията. Това за нас е символ на доверие и приятелство между България и Италия и съм сигурен, че ще споделим заедно тази радост", заяви в речта си Росен Желязков.