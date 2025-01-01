На 1 декември 2025 г. приключи годишният ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”.

Блокът беше в включен в електроенергийната система на страната в 17:21 часа след направена проверка и издадена положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране.

В рамките на плановия ремонт, започнал на 25 октомври 2025 г., са извършени профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и всички необходими дейности, предвидени в годишната ремонтна програма. Изпълнените мерки са насочени към повишаване на безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока. Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво за 31-вата горивна кампания.

Съгласно технологичния регламент натоварването на шести енергоблок се извършва поетапно.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи в съответствие с графика за електропроизводство.