Ямайка получи международна подкрепа в размер на 6,7 млрд. долара за възстановяване на щетите, нанесени от урагана "Мелиса" през октомври, предаде Ройтерс.

Средствата, които ще се изплащат за срок от три години, са отпуснати от Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, Международния валутен фонд, Световната банка и Междуамериканската банка за развитие, пише в съвместно изявление на финансовите институции.

"Мелиса" връхлетя Ямайка като ураган от пета степен на 28 октомври и предизвика разрушителни наводнения и свлачища. На места бяха измерени до 76 см дъжд. Засегнатите от природната стихия сгради са около 200 000, а материалните щети се оценяват на 10 млрд. долара.