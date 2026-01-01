Зимата не е просто сезон на настинки и грип. Ниските температури поставят сърдечно-съдовата система под сериозно натоварване и значително увеличават риска от инфаркт, инсулт и хипертонични кризи. Статистиката показва ясен пик на сърдечно-съдови инциденти именно в началото на годината, информират от УМБАЛ "Лозенец".



По думите на д-р Гергана Лазарова, специалист по кардиология, студът въздейства върху сърцето чрез няколко основни механизма – съдов спазъм, повишаване на кръвното налягане, ускоряване на пулса и промени в кръвосъсирването. Всичко това увеличава натоварването на сърцето и може да отключи остри състояния, особено при хора с вече съществуващи заболявания.



Как студът влияе на сърцето?



При излагане на ниски температури организмът активира защитни механизми – свиват се кръвоносните съдове. Това води до повишаване на артериалното налягане и до по-голямо натоварване на сърдечния мускул. Паралелно се активира симпатикусовата нервна система – пулсът се ускорява, а нуждата на сърцето от кислород нараства.



"При хора с исхемична болест на сърцето, хипертония или сърдечна недостатъчност този дисбаланс между нужди и доставка на кислород може да доведе до стенокардна криза, инфаркт или тежки аритмии“, обяснява д-р Лазарова, кардиолог в Клиниката по кардиология към УМБАЛ "Лозенец".



През зимата се наблюдават и промени в кръвта – повишава се броят на тромбоцитите и вискозитетът ѝ, което увеличава риска от образуване на тромби и съответно от инфаркт или инсулт.



Защо януари е най-рисковият месец?



Началото на годината събира в едно няколко неблагоприятни фактора:



- ниски температури и рязка смяна между топло и студено;



- по-малко слънце и ниски нива на витамин D;



- повече вирусни инфекции;



- празнично преяждане, повече алкохол и сол;



- по-малко движение и нарушен сън.



"Това е комбинация, която поставя сърцето при необичайни обстоятелства.“, казва д-р Лазарова. Рискът от инфаркт след остра вирусна инфекция например се увеличава многократно.



Кои хора са най-уязвими?



Най-рискови са пациентите с:



- артериална хипертония;



- диабет;



- исхемична болест на сърцето;



- сърдечна недостатъчност;



- аритмии;



- мозъчно-съдови заболявания;



- тютюнопушене и наднормено тегло.



Пушачите, дори и млади, реагират особено агресивно на студа, тъй като никотинът допълнително свива съдовете.



Ранни сигнали, които не бива да се игнорират



Сред първите предупредителни знаци са:



- необичайна умора при малко усилие;



- главоболие и "плаващо“ замайване;



- студени, бледи пръсти;



- учестен или неравномерен пулс;



- лек гръден дискомфорт;



- необяснима тревожност.



"Това са сигнали, че сърцето се затруднява да се справи с натоварването. Не бива да се подценяват“, подчертава д-р Лазарова.



Как да се пазим през зимата?



Според специалистите най-важните правила са:



- да се обличаме топло и да избягваме рязко излизане на студено;



- да не се натоварваме физически навън при минусови температури;



- да контролираме редовно кръвното налягане;



- да се храним умерено и да ограничим солта, мазнините и алкохола;



- да не пропускаме предписаната терапия;



- да спим достатъчно и да ограничим стреса.