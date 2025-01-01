Министерският съвет прие Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Действащата към момента Тарифа е приета с Постановление № 206 от 2003 г. и е частично актуализирана през 2018 г. Въпреки тази частична актуализация, основната структура и размерите на почти всички такси остават непроменени от повече от две десетилетия.

С приемането на днешното постановление тарифата ще бъде актуализирана съобразно новите икономически условия. Увеличението е пропорционално спрямо сложността на извършваните дейности и не цели генериране на несъразмерна финансова тежест за ползвателите на услугите на АЯР, посочват от пресцентъра на МС.

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2025 г.

Постановлението за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на АЯР за 2025 г. обезпечава изпълнението на функциите и компетентностите на административните звена на агенцията, чрез увеличаване на разходите по показател „Персонал“ за сметка на разходите по показател „Издръжка и други текущи разходи“.

Освен това, Министерският съвет прие и Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

С проекта на Постановление се предлага преразпределение на щатните бройки в АЯР, с цел осигуряване на ефективен, независим и навременен регулаторен контрол и лицензиране, в контекста на засиления фокус върху развитието на ядрената енергетика в България и нарастващата натовареност на Агенцията, при стриктно спазване на международните стандарти и националната нормативна уредба.

В съответствие с необходимостта от осигуряване на пълнота, точност и актуалност на нормативната уредба, регламентираща функциите и отговорностите на структурните звена в АЯР, са извършени промени в част от дейностите на дирекциите. Актуализацията цели също така адаптиране към разширения обхват от международни ангажименти на Република България в областта на ядрената безопасност.

В тази връзка е извършено ясно дефиниране на ролята на дирекция „Международно сътрудничество“ по отношение на представителството в международни структури и управлението на международния документооборот, прецизирани са функциите на дирекция „Анализи и оценки на безопасността“, както и е въведена нормативна рамка, регламентираща участието на дирекциите в процеса по разработване и актуализиране на подзаконовата нормативна уредба, свързана с прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.