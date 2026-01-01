Срокът, в който избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес, изтича днес. Това се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК) за парламентарните избори на 19 април.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник, или чрез електронно заявление.

До днес е и срокът, в който избиратели с трайни увреждания мога да заявят, че искат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Те могат да го направят в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през сайта на общината по постоянния или настоящия им адрес.

Също до днес общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на районните избирателни комисии и на наблюдателите.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се състояха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 година.