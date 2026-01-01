Планинската спасителна служба издирва туристка в Пирин.

Жената е в неизвестност от събота сутринта, когато е поела по маршрута към връх Вихрен, в района на Банско, съобщават нейни близки в социалните мрежи. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и х. „Вихрен“, но не е стигнала в хижата.

От ПСС в Банско казаха за БНТ, че вече са предприети издирвателни мероприятия в трудно достъпната седловина в района на местността "Кончето".

Алпийският заслон в Пирин планина е на 2760 метра надморска височина.

Вдигнаха въздушната линейка след инцидент с пострадала туристка в Пирин

В момента условията за туризъм в планините са добри. Температурите са между осем и 14 градуса. На най-високите части има лека мъгла.

Вчера чуждестранна туристка бе транспортирана с въздушна линейка от Пирин, след като се подхлъзнала в района на Тевно езеро, паднала и получила травма на главата.