Президентът Илияна Йотова с позиция за напрежението в Близкия Изток.

"Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза", пише Йотова.

"Призовавам всички страни, които участват в конфликта, да проявят разум, сдържаност и отговорност. Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията. Само така могат да бъдат намерени устойчиви решения", пише още тя.

Според нея хората очакват мъдрост, а не сила.

"Диалог, а не заплахи, мир, а не война. Очакват отговорно лидерство. Днес това е най-смелото решение", завършва позицията си тя,