На границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция". Данните са към 06:00 часа днес.

Нормален е трафикът на граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия.

Преминаването на граничните преходи с Румъния и Гърция се осъществява нормално. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.