Намалена видимост поради мъгла има на различни места в страната, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“.

До 100 метра е видимостта в района на Ловеч, както и в областите Монтана и Плевен. До 150 метра е намалена видимостта в района на опово, област Търговище, в района на Русе и в област Видин.

Пътните настилки са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия.

Времето над страната е предимно облачно. Лек вятър духа в почти цялата страна. Температурите са в интервала от 2 до 14 градуса, допълват от пътната агенция.