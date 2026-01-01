Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов обяви, че още над 200 души - хора с увреждания, които се нуждаят от най-модерните и иновативни помощни средства, ще могат да ги получат още днес.

Преди няколко месеца по един безпрецедентен начин дадохме възможност за над 2000 души да получат най-модерните помощни средства, каза той. По думите му е разрешено нуждаещият се сам да намери мястото, откъдето да се снабди с помощно средство, като се направи тристранен договор между него, производителя и социалното министерство. За 2000 души осигурихме, но остана списък на чакащите. Направихме така, че да се случи без обществени поръчки. Сега отпускаме още 5 млн. евро и вече няма списък на чакащи и всички, които са заявили, ще бъдат удовлетворени, каза социалният министър.

Относно пенсионната реформа, Гуцанов каза, че не знае дали в НС ще има време да се приеме.

"Трябва много внимателно да се подхожда, когато говорим за пенсионна реформа. Когато са правени разчетите за втория стълб са взети определени виждания, но дали те са изпълнени в момента. Защото не считам, че е нормално две пенсии да са по-малко от една пенсия и за това сега въвеждането на мултифондовете има за цел да бъде избегнат този проблем, който се получава. Въздържам се от крайности и от определени точки, които се предлагат, за да не стане така, че нещо, което се е мислило за добро преди 25 години, в момента отново да не е изчистено по най-добрия начин. Важното е хората да получават възможно най-големи пенсии и да са сигурни в пенсионната система. Всичко, което правим е насочено към хората в трета възраст, да има повече средства за тях", отбеляза той.

Когато пенсионната реформа влезе в Народното събрание, нека народните представители да огледат отвсякъде всички изчисления и едва тогава да се вземе решение, добави Гуцанов.

"Най-важното е следното - хората да получават по-високи пенсии и да се чувстват сигурни в тази система, защото няма някой, който да не го касае тази система. От първия му работен ден, до последния му и до края на жизнения му път", отбеляза той.

Има реални данни, че над 80% от хората не знаят къде отиват техните средства. Най-важното в тази система е да има сигурност, предсказуемост и всичко да бъде насочено към хората - това е смисълът на пенсионната реформата, която се прави.

Заплатите в бюджетната сфера са увеличени с 5%. Не е с инфлационните индекси, които са 3,5%, което е по-благоприятният вариант, обясни още той.