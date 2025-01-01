Окръжният съд в Бургас гледа мярката на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август се вряза в група пешеходци в "Слънчев бряг".

На 18 август прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия бе наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.

"Позицията на прокуратурата е, че мярката следва да бъде "задържане под стража". Такава е била внесена в районния съд в Несебър, не е била уважена, незабавно и своевременно е била протестирана и ще бъде разгледана днес", заяви преди началото на съдебното заседание днес прокурорът от по-висшата инстанция по делото Христо Колев.

Колев каза, че с оглед на тежкото състояние на част от пострадалите телесните повреди, нанесени им по време на инцидента, ще бъдат преквалифицирани, след като делото бъде върнато от съда.

Днес протести с искане за по-строга мярка се проведоха проведоха в Бургас, Пловдив и София.

Припомняме, че Бургазлиев помете три деца и трима възрастни с АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасадата на хотел. Всички пострадали бяха настанени в болницата в Бургас. На една от пострадалите, 34-годишната жена, бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри. Вчера стана ясно, че тя е изпаднала в клинична смърт. 4-годишният ѝ син, който също е бил блъснат от АТВ-то, също е с опасност за живота.

