Европейската комисия представи днес допълнителни насоки за защита на ключовата инфраструктура в ЕС, предава кор. на БТА Николай Желязков. Държавите от ЕС трябва да определят важните обекти в 11 области, включително в енергетиката, превозите, управлението на питейните и отпадъчните води, храните, банковото дело и цифровата инфраструктура.

Заплахите за инфраструктурата, включително хибридните действия като саботажи и злонамерена кибердейност, са основен проблем в ЕС, отбелязва комисията. Тя допълва, че мерките за защита целят осигуряване на основните услуги, свързани с общественото благосъстояние и икономическите дейности, в случаи на бедствия, терористични удари и здравни кризи.

Държавите от ЕС могат да получат финансиране за общо 1,93 милиарда евро до 2027 година. Те разполагат също с над 2,7 милиона евро за разследванията на инциденти. Комисията отбелязва, че е предложила утрояване на средствата за вътрешна сигурност в бюджета на ЕС до 2034 година.